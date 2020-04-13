Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları 13 Nisan 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 13 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Deliha 2 'Türk Filmi'
22.15 Deliha 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.15 Lütfen Beklemede Kal 'Yabancı Film'
01.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 'Türk Filmi'
22.45 Maskeli Beşler Kıbrıs 'Türk Filmi'
00.45 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Güldüy Güldüy (Tekrar)
00.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sar Başa 'Türk Filmi'
22.30 Sar Başa 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Hayat Tamircisi
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
01.20 Esra Erol'da (Tekrar)
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