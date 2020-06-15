Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 15 Haziran Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Avanak Abdi (yeni bölüm)

21.45 Çarşı Pazar (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

23.30 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı (yeni bölüm)

001.15 Soğuk Savaş (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)

00.15 Uçuş (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)

22.40 Gençliğim Eyvah (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 7 Numara (tekrar)

21.50 Yeşil Deniz (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)