Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)
02.15 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kuaförüm Sensin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
23.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Börü 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
21.00 Ulusa Sesleniş
21.30 Çarkıfelek
00.15 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 15 Temmuz Özel
22.00 Pıxels 'Yabancı Film'
00.15 Pıxels 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.10 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Börü 'Türk Filmi'
00.50 Yerli Belgesel
01.50 Yerli Dizi
04.05 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
YORUMLAR