Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Tokatçı 'Türk Filmi'
21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Tokatçı 'Türk Filmi'
01.30 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor 'Dizi'
23.30 Tolgshow
01.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)
23.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.15 Hayat Tamircisi
21.30 Öldürme Arzusu 'Yabancı Film'
23.30 Hayat Tamircisi (Tekrar)
00.30 Öldürme Arzusu 'Yabancı Film' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Oflu Hoca Trakya'da 'Türk Filmi'
21.50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde
00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
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