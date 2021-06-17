Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şark Bülbülü

22:00 Kahraman Babam

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

23:15 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Akrep

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Şef Akademi

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Şef Akademi

22:30 Ali Kundilli 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Ukrayna-Kuzey Makedonya

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Danimarka-Belçika

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Hollanda- Avusturya

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021