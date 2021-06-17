Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü
22:00 Kahraman Babam
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
23:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Akrep
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Ali Kundilli 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Ukrayna-Kuzey Makedonya
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Danimarka-Belçika
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Hollanda- Avusturya
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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