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Yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akrep, Bir Zamanlar Çukurova ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 17 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü
22:00 Kahraman Babam

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
23:15 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Akrep

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Ali Kundilli 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Ukrayna-Kuzey Makedonya
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Danimarka-Belçika
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Hollanda- Avusturya

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021

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