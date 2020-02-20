Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 20 Şubat 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Çukur (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
00.15 Zümrüdüanka (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 4 (yabancı film)
22.00 Hızlı ve Öfkeli 4 (yabancı film)
00.45 Çember (TV sineması)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (yabancı sinema)
22.30 Taksi 4 (yabancı sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih
23.15 Börü (yerli sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
19.15 Oynat Bakalım
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)
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