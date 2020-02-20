Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 20 Şubat 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)

00.15 Zümrüdüanka (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 4 (yabancı film)

22.00 Hızlı ve Öfkeli 4 (yabancı film)

00.45 Çember (TV sineması)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (yabancı sinema)

22.30 Taksi 4 (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 3'te 3 Tarih

23.15 Börü (yerli sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

19.15 Oynat Bakalım

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)