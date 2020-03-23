Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları 23 Mart 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Enes Batur Gerçek Kahraman ‘Tv Sinema’
00.15 Çukur ‘Dizi’ (TKR)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (TKR)
00.15 Babil ‘Dizi’ (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Afili Aşk ‘Dizi’ (TKR)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’
02.05 Yeşil Deniz
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