Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları 23 Mart 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Enes Batur Gerçek Kahraman ‘Tv Sinema’

00.15 Çukur ‘Dizi’ (TKR)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (TKR)

00.15 Babil ‘Dizi’ (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Afili Aşk ‘Dizi’ (TKR)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’

02.05 Yeşil Deniz