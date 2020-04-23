Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bücür 'Türk Filmi'
22.15 Bücür 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.00 Yakut Kırmızı 'Yabancı Film'
02.00 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)
02.45 Bekir Köse İle Sahur Vakti (Yeni)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor 'Dizi'
23.45 Ağlak Arif 'Türk Filmi'
01.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Eyvah Eyvah 3 'Türk Filmi'
23.15 Eyvah Eyvah 3 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.15 Masal Şatosu: Sihirli Davet 'Türk Filmi'
22.30 Sol Şerit 'Türk Filmi'
00.15 Sol Şerit 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.00 M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
21.00 100. Yılda Hep Birlikte
21.05 Şirinler Kayıp Köy 'Yabancı Film'
22.55 Pıxels 'Yabancı Film'
00.55 Pıxels 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.15 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
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