Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bizim Aile 'Türk Filmi'
22.15 Yalancı Yarim 'Türk Filmi'
00.15 İşe Yaramazlar 'Yabancı Film'
01.45 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)
03.00 İşe Yaramazlar 'Yabancı Film'
04.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Davaro 'Türk Filmi'
22.00 Davaro 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
02.30 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Evde Bayram Konserleri "Kubat" (Müzik)
21.00 Kolonya Cumhuriyeti 'Türk Filmi'
01.30 Çember: Oyunu Bozuyorum 'Tv Sineması'
02.20 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
03.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek Bayram Özel
22.30 Çetin Ceviz 'Türk Filmi'
01.00 Çetin Ceviz 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.15 5N1K (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Pete ve Ejderhası 'Yabancı Film'
22.00 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'
02.10 Bang Bang 'Yabancı Film'
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Madagaskar 'Yabancı Film'
21.45 Yeni Hayat 'Türk Filmi'
23.45 Meraklı Köfteci 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Dizi (Tekrar)
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