Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.15 Yakut Kırmızı 'Yabancı Film'
01.45 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)
02.45 Bekir Köse İle Sahur Vakti
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)
23.30 Anamız Var 2 'Türk Filmi'
01.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
23.15 Acil Arama 'Yabancı Film'
00.45 Acil Arama 'Yabancı Film'
02.30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar 'Dizi'
23.45 Beyaz Show (Tekrar)
02.00 M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu İle İftar
22.30 Kardeş Payı 'Dizi' (7.Bölüm)
23.50 Son Durak
02.15 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
YORUMLAR