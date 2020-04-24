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Yayın akışı 24 Nisan 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 24 Nisan 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Hercai ve Babil yayınlanmayacak. Kalk Gidelim ise yeni formatı ile devam edecek. Alef dizisi dördüncü bölümü ile ekranlarda olacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 24 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

24 Nisan yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24  Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.15 Yakut Kırmızı 'Yabancı Film'
01.45 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)
02.45 Bekir Köse İle Sahur Vakti

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)
23.30 Anamız Var 2 'Türk Filmi'
01.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
23.15 Acil Arama 'Yabancı Film'
00.45 Acil Arama 'Yabancı Film'
02.30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar 'Dizi'
23.45 Beyaz Show (Tekrar)
02.00 M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu İle İftar
22.30 Kardeş Payı 'Dizi' (7.Bölüm)
23.50 Son Durak
02.15 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

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