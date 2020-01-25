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Yayın akışı 25 Ocak 2020 Cumartesi - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 25 Ocak Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 25 Ocak Cumartesi yayın akışı...

yayın akışı 25 ocak 2020 cumartesi

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 25 Ocak yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Babil 'Dizi' (Tekrar)
23.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Kung Fu Panda 2 'Yabancı Film'
21.45 Çarkıfelek

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 İyi Olan Kazansın 'Yabancı Film'

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Yeni)
22.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
00.15 Zaman Matinesi

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