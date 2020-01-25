Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 25 Ocak yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Babil 'Dizi' (Tekrar)
23.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Kung Fu Panda 2 'Yabancı Film'
21.45 Çarkıfelek
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 İyi Olan Kazansın 'Yabancı Film'
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Yeni)
22.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
00.15 Zaman Matinesi
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