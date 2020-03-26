Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Köyden İndim Şehire 'Türk Filmi'
21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film'
02.00 Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Aykut Enişte 'Türk Filmi'
22.30 Aykut Enişte 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Sucu Kamil 'Türk Filmi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Merkezi İstihbarat
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Merkezi İstihbarat
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.30 Gel Dese Aşk 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 3'te 3 Tarih
23.15 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)
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