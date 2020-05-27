Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 'Türk Filmi'
22.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.45 İçerde 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Tatlı Bela 'Türk Filmi'
22.45 Hadi İnşallah 'Türk Filmi'
00.45 Hadi İnşallah 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.30 Tatlı Bela 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)
21.45 Çiçek Abbas 'Türk Filmi' (Tekrar)
23.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Görümce 'Türk Filmi'
22.15 Görümce 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
01.20 Esra Erol'da
04.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
23.45 Tutunamayanlar Çevrimiçi 'Dizi'
01.35 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)
03.50 Vefa Dediğin
04.00 Tam Zamanı
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