Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 'Türk Filmi'

22.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.45 İçerde 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Tatlı Bela 'Türk Filmi'

22.45 Hadi İnşallah 'Türk Filmi'

00.45 Hadi İnşallah 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 Tatlı Bela 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)

21.45 Çiçek Abbas 'Türk Filmi' (Tekrar)

23.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Görümce 'Türk Filmi'

22.15 Görümce 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol'da

04.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

23.45 Tutunamayanlar Çevrimiçi 'Dizi'

01.35 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)

03.50 Vefa Dediğin

04.00 Tam Zamanı