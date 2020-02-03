Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 3 Şubat yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Çukur ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Ramo (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Sefirin Kızı
00.15 Güvercin
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Vuslat
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