Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Vuslat, Çukur, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul ve Yasak Elma dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 30 Aralık Pazartesi yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Çukur ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Seçkin Tetikçiler (Kıller Elıte)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Sefirin Kızı ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 G.I JOE: Kobranın Yükselişi
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Zalim İstanbul ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Kendin Ol
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Tv’de İlk)
01.15 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
21.00 Yasak Elma
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Vuslat (Yerli Dizi)
00.15 Türk Sineması "Mavi Bisiklet"
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