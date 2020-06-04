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Yayın akışı 4 Haziran 2020 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 4 Haziran 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova dizileri yayınlanmayacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 4 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

4 Haziran yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
21.30 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 'Yabancı Film'
23.30 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor 'Dizi'
23.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.00 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Kolpaçino Bomba 'Türk Filmi'
22.00 Soğuk Savaş 'Yabancı Film'
00.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Kong: Kafatası Adası 'Yabancı Film'
22.45 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film'
00.30 Kong: Kafatası Adası 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.30 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Doktor Strange 'Yabancı Film'
22.15 Hayat 'Yabancı Film'
00.15 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.30 Esra Erol'da (Tekrar)
04.10 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Ev Yapımı 'Dizi'
22.30 Soru Küpü
00.00 Yeni hayat 'Türk Filmi'
02.05 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)
03.35 Zinde Kal
04.30 Dert Ortağı

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