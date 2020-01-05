Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının yerli ve yabancı birçok film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kanalların 5 Ocak 2020 yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Ölümcül Uçuş 'Yabancı Film'
21.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Film'
22.00 Çocuk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu 'Yabancı Film'
22.45 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu 'Yabancı Film' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Film'
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'
22.15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 'Türk Filmi'
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
23.40 Zaman Matinesi
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