Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 7 Nisan 2020 Salı yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Cesur Adamlar 'Yabancı Film'
01.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.30 Anamız Var 'Türk Filmi'
22.45 Moskova'nın Şifresi Temel 'Türk Filmi'
00.45 Fatih Savaş İle Berat Kandili Özel
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Görümce 'Türk Filmi'
22.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Berat Kandili
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
23.45 Berat Kandili Özel
01.30 Dudullu Postası 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili Özel
22.30 Yarının Dünyası 'Yabancı Film'
00.55 Esra Erol'da
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