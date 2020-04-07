Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 7 Nisan 2020 Salı yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Cesur Adamlar 'Yabancı Film'

01.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Anamız Var 'Türk Filmi'

22.45 Moskova'nın Şifresi Temel 'Türk Filmi'

00.45 Fatih Savaş İle Berat Kandili Özel

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Görümce 'Türk Filmi'

22.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

00.30 Berat Kandili

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

23.45 Berat Kandili Özel

01.30 Dudullu Postası 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili Özel

22.30 Yarının Dünyası 'Yabancı Film'

00.55 Esra Erol'da