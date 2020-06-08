Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
22.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
00.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
03.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.30 Yaparsın Aşkım
00.45 İlk Buluşma
02.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.15 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Özel Bölüm)
23.15 Çember: Acı İntikam 'Tv Sineması'
01.30 Abluka 'Türk Filmi'
03.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Güzel Köylü 'Dizi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Zalim İstanbul 'Dizi'
00.15 Mars'ta Kıyamet 'Yabancı Film'
01.45 Mars'ta Kıyamet 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
01.20 Esra Erol'da (Tekrar)
04.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)
21.55 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)
00.00 Leyla İle Mecnun 'Dizi' (Tekrar)
03.05 52 Hafta (Belgesel)
03.30 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)
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