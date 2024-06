Yaz boyunca "Feelin’ Good" konserleri Yapı Kredi, 80. yıl dönümünü; dünyaca ünlü isimler, gösteriler ve yapımlarla kutlamaya hazırlanıyor. Piu Entertainment organizasyonu ile düzenlenen "Feelin' Good" Etkinlikleri kapsamında, "Imany", "Fuerza Bruta Wayra", "Gipsy Kings by Andre Reyes" ve "Peaky Blinders: The Redemption Of Thomas Shelby" Türkiye'ye geliyor.

Habertürk Giriş: 05.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL