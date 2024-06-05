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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yaz boyunca "Feelin’ Good" konserleri

        Yaz boyunca "Feelin’ Good" konserleri

        Yapı Kredi, 80. yıl dönümünü; dünyaca ünlü isimler, gösteriler ve yapımlarla kutlamaya hazırlanıyor. Piu Entertainment organizasyonu ile düzenlenen "Feelin' Good" Etkinlikleri kapsamında, "Imany", "Fuerza Bruta Wayra", "Gipsy Kings by Andre Reyes" ve "Peaky Blinders: The Redemption Of Thomas Shelby" Türkiye'ye geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:35
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        Yaz boyunca "Feelin' Good" konserleri
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        Her biri dünya çapında üne sahip sanatçılar, gruplar ve topluluklar, Yapı Kredi 80.Yıl "Feelin’ Good" Etkinlikleri kapsamında, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşuyorlar.

        Fransız soul divası Imany, derin sesi ve folk ile blues esintili besteleriyle dinleyicilere farklı ruh hallerini bir arada sunarak unutulmaz bir gece yaşatacak. En hit parçalarını 8 çellist ile birlikte yorumladığı Voodoo Cello isimli albümünün veda turnesinde dört şehri kapsayan konserler için Türkiye’ye geliyor.

        60 milyondan fazla satan albümleri ve 30 yıllık müzik kariyerleriyle Latin müziğinin efsanevi grubu Gipsy Kings, Andre Reyes öncülüğünde 5 şehirde sahne alacak. Grammy ödüllü grup, en sevilen şarkılarını sahnede seslendirirken izleyiciler kendilerini Latin ezgilerinin ritmine kaptıracaklar.

        Fuerza Bruta Wayra, izleyicilere gerçekliğin arka planda kaldığı, sözsüz aksiyon tiyatrosu ile sahne ve seyirci arasındaki mesafenin kalktığı bir deneyim sunacak. Göz alıcı efektlerle dolu sahne performansları, teknoloji ve sanatı bir araya getirerek izleyicilere alışılmışın dışında heyecan dolu bir deneyim yaşatacak.

        Tüm zamanların en çok izlenen ve BAFTA ödülü sahibi yapımlarından biri olan Peaky Blinders, Rambert Dans Tiyatrosu’nun çarpıcı sahne uyarlaması ve ikonik müzikleri ile tiyatroseverleri, 1920’lerin sanayileşen İngiltere’sinin yer altı dünyasında heyecan dolu bir atmosfere sürükleyecek. "Peaky Blinders: The Redemption Of Thomas Shelby", TV ekranlarından sonra tiyatro sahnesinde de izleyicileri büyüleyecek.

        "Feelin’ Good” Etkinlikleri için biletler; Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’te satışta!

        Etkinlik Takvimi

        Imany Voodoo Çello

        İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi - 5 Haziran 2024

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu -7 Haziran 2024

        Antalya Açıkhava Tiyatrosu - 8 Haziran 2024

        Fuerza Bruta Wayra

        Volkswagen Arena – 22-25 Ağustos 2024

        Gipsy Kings by Andrea Reyes

        İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi - 19 Eylül 2024

        Antalya Açıkhava Tiyatrosu - 20 Eylül 2024

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu - 21 Eylül 2024

        Ankara Bilkent Odeon - 23 Eylül 2024

        Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava - 24 Eylül 2024

        Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby

        Zorlu PSM – 22-24 Kasım 2024

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        #Yapı Kredi Kültür Sanat
        #Feelin’ Good
        #Imany
        #Gipsy Kings
        #Peaky Blinders
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