Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yaz-kış demeden müsilajla karşı larşıya kalan Marmara Denizi için umut veren gelişme

        Yaz-kış demeden müsilajla karşı larşıya kalan Marmara Denizi için umut veren gelişme: Pina

        Marmara'da yaz kış süren müsilaj tehdidine karşı umut pina ve deniz çayırları. Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın son dalış bulguları bu umudu güçlendiriyor. Esra Toptaş yazdı

        Giriş: 26.01.2026 - 20:40 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara'nın umudu: Pina
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yaz kış demeden müsilajla karşı karşıya kalan Marmara Denizi için umut veren gelişmeler var. Kışın ortasındayız fakat müsilaj tehdidi sürüyor. Marmara Denizi’nde kirliliğe bağlı olarak müsilaj riski yıl boyu devam ediyor. Denizin en önemli kurtarıcıları ise pina ve deniz çayırları. Marmara’da bizzat dalışlar yapan ve önemli araştırmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Sarı son bulgularını paylaştı. Bu bulgular Marmara için umut veriyor.

        MARMARA’NIN EN ÖNEMLİ KURTARICISI PİNA VE DENİZ ÇAYIRLARI

        Prof. Dr. Sarı’nın saha gözlemleri pina ve deniz çayırlarının ekosistemi toparlama gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

        REKLAM

        İZMİT KÖRFEZİ GİRİŞİNDE ESKİHİSAR KALESİ DİBİNDE

        Kıyı dolgularından kendini kurtarabilmiş küçücük bir alanda hem deniz çayırı hem de oldukça yoğun Pina Pinna nobilis popülasyonuna rastlandı.

        KÜÇÜCÜK AMA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇAYIR ALANI

        Marmara’nın yaygın türü Cymodocea nodosa için şimdiye kadar tespit edilen kuzey uçtaki son noktanın bu alan olduğu belirtiliyor. NEREDEYSE HER METRE KAREDE 3-4 ADET PİNA VAR ifadesi bu yoğunluğu anlatıyor.

        TEMİZLEME ÇALIŞMALARININ ETKİSİ TÜM KÖRFEZE YAYILIRSA

        Son yıllarda İzmit Körfezi’nde yürütülen temizlik çalışmalarının yaygınlaşması halinde deniz çayırlarının geri dönebileceği vurgulanıyor.

        MÜSİLAJSIZ MARMARA İÇİN UMUT BAĞLADIĞIMIZ PİNA

        Pina ve onun en önemli habitatı olan deniz çayırları korunmak zorunda. Bir metrekare çayır günde 10 litreden fazla oksijen üretiyor. Çayır alanının hemen yanındaki yağmur suyu tahliye borularına yönelik inşaatın bu alana zarar vermemesi için acil önlemler gerekiyor.

        REKLAM

        BİLGİLENDİRME PANOSU KOYMALIYIZ

        Her gün binlerce insanın yürüdüğü bu bölgede pina ve deniz çayırlarının önemini anlatan bilgilendirme panoları yerleştirilmeli.

        UMUT SÖNMEMELİ BÜTÜN MARMARA’YA YAYILMALI

        Bu hassas alanların korunması ve çoğalması Marmara’nın geleceği için kritik görülüyor.

        SAATTE 6 LİTRE SUYU FİLTRE EDEREK TEMİZLEYEN

        Akdeniz’in endemik türü olan pina saatte 6 litre suyu filtre ediyor. Müsilajsız Marmara için umudumuz Pina Pinna nobilis ile İstanbul’da Tuzla kıyılarında da karşılaşıldı.

        SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BİR POPÜLASYONUN VARLIĞI UMUDUMUZU ARTIRDI

        Yoğun kentleşme sanayi ve kirliliğe rağmen Marmara’nın kuzey kıyılarında sınırlı da olsa sağlıklı bir pina popülasyonunun Tuzla Yelken Kulübü kıyılarında görüldüğü bildiriliyor.

        SON SIĞINAK MARMARA’DA

        2016 ile 2019 arasında Akdeniz genelinde yaşanan toplu ölümlerden sonra pina için Marmara bir sığınak işlevi görüyor ve tür burada sağlıklı yaşamını sürdürüyor.

        AZAMİ GAYRET GÖSTERMEMİZ LAZIM

        Kirlilik kıyı dolguları tekne çapaları ve iklim değişimine bağlı deniz suyu sıcaklıklarındaki artış pinaları tehdit ediyor. Bu nedenle bütün bu baskılara karşı azami koruma ve etkin denetim şart.

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 aylık evli kadının silahla ölümü olayında eşi tutuklandı

        3 aylık evli kadının silahla ölümü olayında eşi tutuklandı

        #Marmara Pina
        #haberler
        #mustafa sarı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi