Yaz kış demeden müsilajla karşı karşıya kalan Marmara Denizi için umut veren gelişmeler var. Kışın ortasındayız fakat müsilaj tehdidi sürüyor. Marmara Denizi’nde kirliliğe bağlı olarak müsilaj riski yıl boyu devam ediyor. Denizin en önemli kurtarıcıları ise pina ve deniz çayırları. Marmara’da bizzat dalışlar yapan ve önemli araştırmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Sarı son bulgularını paylaştı. Bu bulgular Marmara için umut veriyor.

MARMARA’NIN EN ÖNEMLİ KURTARICISI PİNA VE DENİZ ÇAYIRLARI

Prof. Dr. Sarı’nın saha gözlemleri pina ve deniz çayırlarının ekosistemi toparlama gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

İZMİT KÖRFEZİ GİRİŞİNDE ESKİHİSAR KALESİ DİBİNDE

Kıyı dolgularından kendini kurtarabilmiş küçücük bir alanda hem deniz çayırı hem de oldukça yoğun Pina Pinna nobilis popülasyonuna rastlandı.

KÜÇÜCÜK AMA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇAYIR ALANI

Marmara’nın yaygın türü Cymodocea nodosa için şimdiye kadar tespit edilen kuzey uçtaki son noktanın bu alan olduğu belirtiliyor. NEREDEYSE HER METRE KAREDE 3-4 ADET PİNA VAR ifadesi bu yoğunluğu anlatıyor.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARININ ETKİSİ TÜM KÖRFEZE YAYILIRSA

Son yıllarda İzmit Körfezi’nde yürütülen temizlik çalışmalarının yaygınlaşması halinde deniz çayırlarının geri dönebileceği vurgulanıyor.

MÜSİLAJSIZ MARMARA İÇİN UMUT BAĞLADIĞIMIZ PİNA Pina ve onun en önemli habitatı olan deniz çayırları korunmak zorunda. Bir metrekare çayır günde 10 litreden fazla oksijen üretiyor. Çayır alanının hemen yanındaki yağmur suyu tahliye borularına yönelik inşaatın bu alana zarar vermemesi için acil önlemler gerekiyor. BİLGİLENDİRME PANOSU KOYMALIYIZ Her gün binlerce insanın yürüdüğü bu bölgede pina ve deniz çayırlarının önemini anlatan bilgilendirme panoları yerleştirilmeli. UMUT SÖNMEMELİ BÜTÜN MARMARA'YA YAYILMALI Bu hassas alanların korunması ve çoğalması Marmara'nın geleceği için kritik görülüyor. SAATTE 6 LİTRE SUYU FİLTRE EDEREK TEMİZLEYEN Akdeniz'in endemik türü olan pina saatte 6 litre suyu filtre ediyor. Müsilajsız Marmara için umudumuz Pina Pinna nobilis ile İstanbul'da Tuzla kıyılarında da karşılaşıldı. SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BİR POPÜLASYONUN VARLIĞI UMUDUMUZU ARTIRDI Yoğun kentleşme sanayi ve kirliliğe rağmen Marmara'nın kuzey kıyılarında sınırlı da olsa sağlıklı bir pina popülasyonunun Tuzla Yelken Kulübü kıyılarında görüldüğü bildiriliyor. SON SIĞINAK MARMARA'DA 2016 ile 2019 arasında Akdeniz genelinde yaşanan toplu ölümlerden sonra pina için Marmara bir sığınak işlevi görüyor ve tür burada sağlıklı yaşamını sürdürüyor.