Yaz Sezonu, Google'ın hazırladığı Doodle ile gündeme geldi. 21 Haziran yaz gündönümü olarak bilinir. 21 Haziran'da Kuzey Yarıküre'de en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, Güney Yarıküre'de en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. 21 Haziran ve Yaz Sezonu ile ilgili detaylar haberimizde.

YAZ SEZONU DOODLE OLDU

Yaz, en sıcak mevsimdir. Kuzey Yarım Küre'de en uzun günler yazda gerçekleşir. Dünya ısıyı depo ettiği için en sıcak günler genellikle yaklaşık iki ay sonra ortaya çıkar. Sıcak günler Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran ile 22 Eylül arasında, Güney Yarım Küre'de ise 22 Aralık ile 21 Mart arasındadır.

Yaz mevsimi insanlar, tabiatın çoğu güzelliklerinden faydalanma olanağı bulur. İnsan sağlığına büyük faydası bulunan ve kemiklerin gelişmesi için gerekli olan D vitamini, güneş ışınlarından alınır. Yazın insanlar cildine ve bazı hastalıkların iyi gelen deniz suyu ve deniz kumundan faydalanılırlar. Güneş banyoları romatizmalar için çok faydalıdır. Güneşin kuvvetli ışınları birçok hastalıkları yok eder ve iyileştirir. Meyvelerin, sebzelerin ekserisi bu mevsimde yetişir. Türkiye'de insan gıdasının büyük bir kısmını tutan; buğday, arpa, mısır ve yulaf gibi hububatlar bu mevsimde toplanır ve ambarlanır. Bu mevsimde araziler gelecek ekim dönemine hazırlanır.

Yazın aşırı ve kavurucu sıcaklığından da sakınmak gerekir. Uzun süre başı açık kalmak, aşırı güneş banyosu yapmak, cilt ve insan sağlığı için çok tehlikelidir. Serinletici içecekler içmede de aşırı gidilmemelidir. Bu mevsimde yiyecek ve içeceklerin yanında giyeceklere de dikkat etmek gerekir. Yazları ter emici, rutubet çekici pamuklu giyecekler tercih edilip, naylon ve buna benzer giyecekler giyilmemelidir.

21 HAZİRAN'DA NE OLUYOR?

21 Haziran günü aydınlanma çemberi güney kutup dairesi'ni teğet geçerken, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra güney yarımkürede yer alan Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları 21 Aralık tarihine kadar kısalır.

Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutup dairesinde ise 24 saat gece yaşanmaktadır.

Yaz gündönümünde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve kuzey yarımkürede bulunan Yengeç Dönencesi'nde gölge boyu sıfır olur.

DÜNYADA DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ VE MEVSİM BAŞLANGIÇLARI

21 Mart: Dünyanın tamamında gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlar.

23 Eylül: Dünyanın tamamında gece ve gündüz eşit olur. Güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlar.

21 Aralık: Kuzey yarım kürede en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Güney yarım kürede ise en uzun gündüz, en kısa gece meydana gelir. 21 Aralık tarihi, kuzey yarım küre için kış mevsiminin, güney yarım küre için yaz mevsiminin başlangıcı anlamına gelir.