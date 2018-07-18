Okullar ne zaman açılacak?

8 Haziran 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı son bulmuştu. Öğrenciler 3 aylık yaz tatiline çıktılar. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının tamamlanması ve lise tercihlerinin de devam etmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de okulların başlayacağı tarihin ne zaman olacağıydı... Öğrencilerin kafasındaki bu soruya cevap Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Peki 2018-2019 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2017-2018 eğitim-öğretim dönemi 08 Haziran 2018 tarihinde çalan son ders zili ile sona ermişti. Yeni dönemi sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, okulların açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak.

2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK OLDU

Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde, Türkiye´nin yeni bir döneme girdiğini, dünya ile rekabet anlamında yeni bir çağın müjdelerini ortaya koyma gayreti içinde olduğunu ifade ederek, böyle bir dönemde bakanlık görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a şükranlarını sundu. Eski Bakan İsmet Yılmaz´ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür eden Selçuk, emeğin kutsal olduğunu ve bir gün bile eğitim sistemine emeği geçmiş meslektaşlarının hukukunun kendileri açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Bu hukukun çok daha geniş kitleleri ilgilendirdiğine işaret eden Selçuk, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Büyük Atatürk olmak üzere, 15 Temmuz şehitleri dahil tüm şehitlerimizi, bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla şerefle görev yapan ve şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." dedi. Ömrünün eğitim ortamlarında, okullarda geçtiğini, öğretmenlerle birçok çalışma yaptığını söyleyen Selçuk, öğretmenlerin neler hissettiği, neler düşündüğü konusundaki farkındalığının yüksek olduğunu vurguladı.

Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarım benim şahsımda Milli Eğitim Bakanlığının koridorlarında temsil edildiğini asla unutmamalı. Aklımızda, düşüncemizde, gönlümüzde, duygularımızda onların bütün hissiyatını taşıdığımızı tekrar vurgulamak isterim." ifadesini kullandı. Tek güvencesinin, meslektaşları olan öğretmenler olduğunu belirten Selçuk, "Çünkü bu iş yükselecekse, bir bayrak yükselecekse tümüyle öğretmen arkadaşlarımızın omuzlarında yükselecek." dedi.

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