Yazarlardan çarpıcı yorum: Beşiktaş'a ihanet etti

"GEREKSİZ PANİK VE GERİLİM"

ENGİN VEREL: "İlk yarıda iki takımın kalecisinin de vasat olduğunu, hakemin de Oosterwolde'ye göstermesi gereken sarıyı es geçtiğini söylemeliyim. Zaten o sarıyı gösterse tansiyon bu kadar yükselmezdi. Ama yüksek tansiyon Beşiktaş'ın aleyhine oldu.

İkinci yarıda daha derli toplu bir Beşiktaş, buna karşılık 11 kişi olmanın avantajını kullanamayan bir Fenerbahçe vardı. Beşiktaş zaman zaman öne geçecek net fırsatları bulsa da hücumda çoğalamadığı için bunları harcadı.

Fenerbahçe net fırsatları kaçırdıktan sonra olmadık pozisyonda öne geçti. Çok eleştirilen John Duran, bu önemli deplasmanda kilidi açan oyuncu oldu. Beşiktaş ilk yarıda 2-0 öndeyken, gördüğü kırmızı kart sonrası yaşadığı gereksiz panik ve gerilimin yüzünden derbiyi kaybetti." [Akşam]