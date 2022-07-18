ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Hedefi 4 yıllık Lisans bölümlerinden biri olan Yazılım mühendisliği alanında okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Yazılım mühendisliği taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Yazılım mühendisliği üniversite taban puanları belli oldu mu?" ve "Yazılım mühendisliği başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Yazılım mühendisliği taban puanlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte 2022 Yazılım mühendisliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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