YDS 2 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 2024 YDS/2 başvuru ve sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular 17 Eylül’de başladı. Kasım ayındaki sınava katılacak olan öğrenciler başvurunun son tarihini sorguluyor. Peki YDS 2 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, 2024 YDS/2 başvuru ve sınav tarihi