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        Haberler Gündem YDS geç başvuru tarihi bugün! ÖSYM ile 2024 YDS/1 geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        YDS geç başvuru tarihi bugün! YDS/1 geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        YDS geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştirilecek. 24 Mart'ta düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) geç başvuru ücreti ve tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. İlk başvuru sürecini kaçıranlar için "YDS geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:20
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        ÖSYM tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım sürüyor. İlk başvuru sürecini kaçıranlar YDS geç başvuru işlemlerinin bugün saat 23:59'a kadar tamamlanması gerekiyor. Peki, YDS/1 geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

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        YDS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

        YDS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        2024 YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YDS başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi. Ancak geç başvuru günlerinde yüzde 50 artırımlı olarak 735 TL ödenecek.

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        Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

        Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

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        YDS/1 NE ZAMAN?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) 24 Mart 2024 Pazar günü düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 180 dakika verilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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