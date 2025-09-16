Habertürk
        YDUS 1.Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı! YDUS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        YDUS 1.Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı! YDUS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        YDUS 1.Dönem ek yerleştirme tercihlerinin başladığı duyuruldu. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Eylül 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 22 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        Giriş: 16.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:15
        ÖSYM tarafından YDUS 1.Dönem ek yerleştirme tercihlerinin başladığı açıklandı. Ek yerleştirme tercihleri 22 Eylül’e kadar sürecek. Ek yerleştirme işleminde, 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. İşte, YDUS 1.dönem ek yerleştirme tercihleri

        2025-YDUS 1. DÖNEM: EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİNİN ALINMASI

        2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Eylül 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 22 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        Ek yerleştirme işleminde, 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        YDUS EK TERCİH İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

