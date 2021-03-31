20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, YDUS sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı duyuruda bazı soruların iptal edildiğini de duyurdu. YDUS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2020 YDUS sonuç belgesi...

ÖSYM AÇIKLADI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2020-YDUS) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 10. ve 55. soruların iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

İç Hastalıkları Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemleri idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

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