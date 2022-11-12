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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Yedi Meşaleciler Kimlerdir, İsmini Kim Koydu? Yedi Meşaleciler Hangi Akımdan Etkilenmiştir?
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Yedi Meşaleciler kimlerdir, ismini kim koydu? Yedi Meşaleciler hangi akımdan etkilenmiştir?

1928 yılında yayınlanan Yedi Meşaleciler adlı dergi aracılığıyla isimlerini duyuran ve yeni bir edebi topluluk olarak ortaya çıkan şairlere Yedi Meşaleciler adı verilmektedir. Altı şair ve bir öykü yazarından oluşan, ‘’Canlılık, Samimiyet ve Daimi Yenilik’’ sloganıyla hareket eden Yedi Meşaleciler kimdir? Yedi Meşaleciler eserleri nelerdir? Yedi Meşaleciler genel özellikleri hakkında bilgi bulabileceğiniz yazımızı sizler için kaleme aldık.

Yedi Meşaleciler Kimlerdir, İsmini Kim Koydu? Yedi Meşaleciler Hangi Akımdan Etkilenmiştir?

Olaylara gerçekçi yaklaşan ve hayal ve duygudan ziyade daha çok gözlemlerini araç haline getiren Yedi Meşaleciler hangi akımdan etkilenmiştir? Yedi Meşaleciler hangi ölçüyü kullanmışlardır? İşte, tüm detaylar…

Yedi Meşaleciler Kimdir?

Yedi Meşaleciler; 1928 yılında altı şair ve bir öykü yazarının bir araya gelmesiyle oluşturulan edebi bir topluluktur. Eserlerini ve şiir anlayışlarını “Yedi Meşale” adlı bir kitapta yayımladıklarından dolayı bu isimle anılan bu yedi sanatçı; dönemlerinde oluşan edebi yönelime, sürekli memleketi konu alan edebiyata, kendi deyimleriyle ‘’Ayşe Fatma edebiyatına’’ karşı olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. Sanat toplum içindir anlayışının hâkim olduğu dönemde sanat, sanat içindir görüşünü savunan ilk grup olarak karşımıza çıkan Yedi Meşaleciler şu isimlerden meydana gelmektedir:

Yedi Meşaleciler Sanatçıları

  • Sabri Esat Siyavuşgil
  • Ziya Osman Saba
  • Yaşar Nabi Nayır
  • Muammer Lütfi Bahşi
  • Vasfi Mahir Kocatürk
  • Cevdet Kudret Solok
  • Kenan Hulusi Koray

Yedi Meşaleciler Genel Özellikleri

  • Yedi Meşaleciler 1928’de kurulmuştur.
  • Beş Hececilerin sahip olduğu şiir anlayışına karşı çıkmışlardır.
  • Cumhuriyet edebiyatındaki ilk topluluk olarak büyük bir öneme sahiptir.
  • “Canlılık, Samimiyet ve Daima Yenilik” sloganıyla hareket etmişlerdir. Geleneksel temalar yerine yeni temalar bulunmasını gerekli görmüşlerdir.
  • Sanat, sanat için olmalıdır anlayışını benimseyerek konularını olabildiğince genişletmek istemişlerdir.
  • Olaylara daha gerçekçi yaklaşmışlar ve iç dünyalarına ya da bir eşyaya izlenimci bir ressam gibi bakmayı tercih etmişlerdir. Şiirleri imge ve benzetme açısından oldukça zengindir.
  • Sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleyişlerin arayışı içine girmişlerdir.
  • Şiirlerde duygu ve hayalden çok gözlemi dile getirmişlerdir.
  • Heceyi geliştirmeyi amaçlamışlardır.
  • Batılı ilkelerle sanat yapılmasını savunmuşlardır.
  • Verlaine, Mallerme gibi Fransız şairleri örnek almışlardır.
  • Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşlerdir; ancak pek başarılı olamamışlardır.

Yedi Meşaleciler Hangi Akımdan Etkilenmiştir?

Türk şiirine yeni ufuklar yaratma amacıyla ortaya çıkan Yedi Meşaleciler; Fransız edebiyatını örnek aldıklarını acıkma belirtmişlerdir. Sembolizm akımının öncüsü olarak kabul edilen Stephane Mallarme’den oldukça etkilenen Yedi Meşaleciler, eserlerini bu akımın etkisiyle ortaya koymuşlardır.

Yedi Meşaleciler Eserleri

Ziya Osman Saba

Şiirlerini; Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak adlarıyla kitaplaştırmıştır. Bunlardan ayrı olarak hikâye kitapları yazmış ve Goncourt Kardeşlerden roman çevirileri de yapmıştır.

Cevdet Kudret Solok

Birinci Perde adlı bir şiir kitabının yanı sıra, Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde, Kurtlar adlı oyunları; Süleyman’ın Dünyası adı altında topladığı bir romanı; Sokak adlı öykü kitabı; Örneklerle Edebiyat Bilgileri, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Orta Oyunu adlı inceleme eserleri, Türk Edebiyatı adlı ders kitapları bulunmaktadır.

Kenan Hulusi Koray

Yedi Meşaleciler arasında tek hikâye yazarı olan Kenan Hulusi Koray; kısa hikâyelerinin birçoğunu gazetelerde yayınlamıştır.

Yaşar Nabi Nayır

Şiir kitabı olarak Kahramanlar ve Onar Mısra kitaplarını kaleme alan yazar ayrıca Bir Kadın Söylüyor ve Âdem ile Havva isminde romanlar da yazmıştır.

Vasfi Mahir Kocatürk

Tunç Sesleri, Bizim Türküler, Ergenekon ve Geçmiş Geceler isimli şiir kitapları bulunmaktadır.

Sabri Esat Siyavuşgil

Odalar ve Sofralar isimli bir şiir kitabı bulunmaktadır.

Muhammer Lütfü Bahşi

Türk Akdeniz ve İlk Kurşun öne çıkan iki önemli eseridir.

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