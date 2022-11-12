Olaylara gerçekçi yaklaşan ve hayal ve duygudan ziyade daha çok gözlemlerini araç haline getiren Yedi Meşaleciler hangi akımdan etkilenmiştir? Yedi Meşaleciler hangi ölçüyü kullanmışlardır? İşte, tüm detaylar…

Yedi Meşaleciler Kimdir?

Yedi Meşaleciler; 1928 yılında altı şair ve bir öykü yazarının bir araya gelmesiyle oluşturulan edebi bir topluluktur. Eserlerini ve şiir anlayışlarını “Yedi Meşale” adlı bir kitapta yayımladıklarından dolayı bu isimle anılan bu yedi sanatçı; dönemlerinde oluşan edebi yönelime, sürekli memleketi konu alan edebiyata, kendi deyimleriyle ‘’Ayşe Fatma edebiyatına’’ karşı olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. Sanat toplum içindir anlayışının hâkim olduğu dönemde sanat, sanat içindir görüşünü savunan ilk grup olarak karşımıza çıkan Yedi Meşaleciler şu isimlerden meydana gelmektedir:

Yedi Meşaleciler Sanatçıları

Sabri Esat Siyavuşgil

Ziya Osman Saba

Yaşar Nabi Nayır

Muammer Lütfi Bahşi

Vasfi Mahir Kocatürk

Cevdet Kudret Solok

Kenan Hulusi Koray

Yedi Meşaleciler Genel Özellikleri