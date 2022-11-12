Konusunu gerçek hayattan alan, insanların en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı ve hakkında şüphe duyulmayacak olayların okuyucuya aktarıldığı Realizm akımı temsilcileri kimlerdir? Realizm ne demek? Tüm bunların yanında bir uluslararası ilişkiler teorisi olarak da bilinen Realist teori nedir? Realist eğitim felsefesi hangi özellikleri taşımaktadır? İşte, tüm detaylar…

Realizm Nedir?

19.yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. 19. yüzyılda bilim alanında yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, sadece gözlenene ve gerçeğe önem verilmeye başlanmış; bu durumun da edebiyata Realizm akımı vasıtasıyla bir yansıması olmuştur. Realizm’de duygu ve hayaller yerini, toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Konular gerçekten alınır. Yaşanan ve gözlenen gerçek bütün çıplaklığıyla anlatılır.

Peki, Realizmin kurucusu kimdir? Realizm akımının kurucusu olarak Gustave Flaubert kabul edilmektedir. Gustave Flaubert’in, 1857 yılında yazmış olduğu Madame Bovary adlı eser de Realizm akımının ilk büyük romanı olarak görülmektedir.

Realizm Akımı Özellikleri

yüzyılda gerçekleşen ekonomik, siyasi ve bilimsel gelişmelerden de etkilenerek ortaya çıkan Realizm akımı özelikleri şu şekilde sıralanabilir: