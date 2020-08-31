Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı.

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, açılışa Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. A. Burak Dalan, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbı Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Northwestern Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü ABD Başkanı Prof. Dr. Serdar Bulun ile uzman doktorlar katıldı.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, birçok hastanede klinik ve tüp bebek merkezinin içinde araştırma laboratuvarının bulunmadığına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Amacımız burada aynı zamanda öğrencilere eğitim vermek. Onların bilgi ve becerilerini geliştirmek. Laboratuvarı klinik olarak da kullanacağız. Seçilmiş olgularda tüp bebek tedavisinde hücre kültürlerinden destek alacağız. Biz eğitime ve araştırmaya çok önem veriyoruz. Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlık yaşayan hastalar için hücre kültürü laboratuvarından faydalanacağız. Türkiye'de kadın doğum kliniklerine bütünleşmiş araştırma laboratuvarı pek bulunmuyor. Merkezle hem öğrencilerimizin eğitim kalitesinin daha da artması, hem uzman doktorlarımızın bilim insanı olarak yetişmesi, kendilerini geliştirmeleri ve moleküler seviyede araştırma yapmalarını hedefliyoruz."

İnsan vücudundaki dokularda bulunan hücreleri alarak laboratuvar ortamında besleyip, araştırma yapılacağını anlatan Attar, şunları kaydetti:

"Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlıklarda her şey normal olmasına rağmen bazen nedenini bilemiyoruz. Bazı hastalarda embriyo kalitesinde bozukluklar oluyor. Bu hastalara destek hücre kültürü çalışmasıyla tekrar şans vereceğiz. Diğer hedefimiz ise üreme sisteminin hücrelerini burada çoğaltıp, bu hücreler üzerinde de bilimsel çalışmaları yapmak."

Prof. Dr. Serdar Bulun da öğrencilerle video konferans üzerinden bir araya gelerek "tıp kariyeri" başlıklı bir söyleşi yaptı.