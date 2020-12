Yeğenine vurduğu sopa silah sayıldı

HABERTURK.COM

Trabzon'da yeğenini sopayla döven kadın hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kavala Mahallesindeki evinin bir bölümünü depo olarak kullanan M.Y., halası E.Y.'den depodaki eşyalarını almasını istedi. Süre verdiği halasının eşyaları almaması üzerine çocuklarıyla birlikte köy evine giden M.Y., eşyaları sokağa attı. Bu duruma sinirlenen hala ile yeğen arasında tartışma başladı. Çıkan tartışma üzerine E.Y. adlı hala, M.Y. adlı yeğeninin sol gözünün altına elindeki sopayla vurdu. Yaralanan M.Y. soluğu jandarma karakolunda aldı.

SAVCI SOPAYI SİLAH KABUL ETTİ

Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren M.Y. kendisine vuran ve ölen babasına hakaret ettiğini iddia ettiği halası E.Y.’den şikayetçi oldu. M.Y., "Babam öldükten sonra, babamın mezarına zarar verdiler Aramızda husumet oldu. Bende evimin bir kısmının depo olarak kullanıyorlardı. Eşyaların almasını istedim. Almayınca kutulara doldurdum sokağa bıraktım" dedi.

HALA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan hala E.Y. hakkındaki suçlamaları reddetti. E.Y., "M.Y. iki oğlu ile birlikte evime gelerek eşyalarımız dağıttı. Telefon kablolarımız kestiler. Ben şikâyetçiyim" diye konuştu. Jandarma olaya tanık kişilerin ifadeleri alarak dosyayı savcılığa gönderdi.

6 AYDAN 1.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, halanın elindeki sopayı silah kabul etti. Savcı, basit yaralama suçundan hala E. Y. hakkında 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Hala E.Y. asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.