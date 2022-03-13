AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YEKA GES-4 yarışma ilanı kapsamında hazırlanan şartnameye ve sözleşme taslağına ilişkin zeyilname düzenlendi.

YEKA GES-4 yarışmaları kapsamında Niğde'nin Bor ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bor YEKA için yapılacak Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmalarına ilişkin başvurular, 30 Mart saat 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında alınacak.

Erzin ve Viranşehir YEKA’lar kapsamındaki yarışmalar için başvurular ise daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacak.

Yapılan değişikliklere göre, açık eksiltme usulüne göre yapılacak YEKA GES-4 yarışmalarında daha önce kilovatsaat başına 40 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat da 95 kuruş olarak revize edildi.