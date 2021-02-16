Yeliz'den 45. yıla özel şarkı 0:00 / 0:00

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Usta yorumcu Yeliz, Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı düzenlemesinde Alper Atakan imzası olan Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısı 'Beni Vur'u 45. sanat yılına özel seslendirdi.

Yeliz, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na, bestesi Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, yıllar sonra müzikseverlerle yeniden buluşturdu.

Klip, yönetmen Erkan Nas’ın yönetmeninde İstanbul sokaklarında çekildi. Sanatçı, duygularını şu şekilde dile getirdi:

Ahmet Kaya gibi bir ustanın şarkısını yorumlamak büyük onur. Şarkıyı bana emanet eden ailesine, benim yorumuma sahip çıkan Ahmet Kaya hayranlarına da sonsuz teşekkür ediyorum. Yokluğunun 19. uncu yılında ustaya benden de özlemle selam olsun.

Safa Gülsoy'un objektifine poz veren Yeliz, "Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı zamansız ve yaşsızdır. Dürüst, samimi ve doğruysa bunları hayatında var edenler her zaman kalıcı olur" dedi.