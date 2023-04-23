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Yeliz Şar: 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim

Yeliz Şar, annesi Şehriban Şule Şar'ın acısıyla sarsılmasının ardından duygusal bir mesaj kaleme aldı. Oyuncu, "Babamla buluştun, nurlar içinde uyuyun ama ben 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim" dedi

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  • Yeliz Şar: 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim - Magazin haberleri

    Yeliz Şar'ın 78 yaşındaki annesi Şehriban Şule Şar, yaşamını 19 Nisan'da yitirmişti. 
  • Yeliz Şar: 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim - Magazin haberleri

    CENAZEDE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Elinde "Kızın..." yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bırakan Yeliz Şar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekmişti.
  • Yeliz Şar: 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim - Magazin haberleri

    "DAYANAMADI"

    Ünlü oyuncu, "Daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. 3 kez kalbini çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti" demişti.
  • Yeliz Şar: 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim - Magazin haberleri

    DUYGUSAL MESAJ

    Annesini toprağa veren Yeliz Şar, Şehriban Şule Şar'a sosyal medya hesabından paylaştığı şu duygusal sözlerle veda etti:

    Annem… Dostum, sırdaşım, yol gösterenim, arkamdaki koca dağım... Seni kaybetmenin acısı tarifsiz… Bundan sonra ne olacak, nasıl gidecek bu hayat bilmiyorum. Bana tarifsiz bir sevgi yaşattığın için sana sonsuz teşekkür ederim. Tekrar dünyaya gelsem yine senin kızın olmak isterim. Sözlerim yetersiz, duygularım tarifsiz. Ne desem boş çünkü geri dönüşü olmayan bir gerçekle babamla beni bırakıp, gittiniz. Yattığın yer incitmesin, huzur içinde uyu meleğim. Çok şey yazmak, söylemek istiyorum ama seni uğurlarken söyledim ve her gün de tekrar ederek söylüyorum; beni gördüğünüze inanıyorum. Babamla buluştun, nurlar içinde uyuyun ama ben 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim. Bana sorardın; 'Öbür dünyada seni bulabilecek miyim?' diye. 'Düşünüyorum' derdin, elbet bir gün buluşacağız anneciğim. Seni çok seviyorum, çok…

    Fotoğraflar: Instagram

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