Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların hünerlerini sergilediği programın ödülü 50 bin TL'ye yükseltildi. Programın yeni sezon üçüncü haftası geride kalırken "Yemekteyiz birincisi kim oldu, ödülü kim kazandı?" sorusu gündeme geldi. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni bölümde Seval'in diskalifiye edilmesi dikkat çekerken 50 bin TL para ödğlğnğn sahibi olan yarışmacı da netleşti. İşte, Haftalık puan durumu ve 16 Eylül yemekteyiz birincisi olan isim...