        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de 200 bin TL’lik haftanın ödülünü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL'lik haftanın ödülünü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşiyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in 29 Aralık-2 Ocak tarihli haftasında, 200 bin TL'lik para ödülü için yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Giriş: 02.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:28
        1

        2 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? sorusu cuma akşamı yanıt buluyor. Sunucu Zuhal Topal'ın puanlarının da birinciyi seçmede etkili olduğu Yemekteyiz'de 2 Ocak Cuma günü gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli oluyor ve 200 bin TL'nin sahibi açıklanıyor. İşte bu haftanın yarışmacıları ve tüm detaylar

        2

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi program bitimine doğru açıklanınca haberimizde yer alacak.

        3

        YARIŞMACILAR

        SİNAN

        EYLEM

        MUSTAFA

        HATİCE

        HALİME

