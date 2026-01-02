Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL'lik haftanın ödülünü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşiyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in 29 Aralık-2 Ocak tarihli haftasında, 200 bin TL'lik para ödülü için yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
2 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? sorusu cuma akşamı yanıt buluyor. Sunucu Zuhal Topal'ın puanlarının da birinciyi seçmede etkili olduğu Yemekteyiz'de 2 Ocak Cuma günü gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli oluyor ve 200 bin TL'nin sahibi açıklanıyor. İşte bu haftanın yarışmacıları ve tüm detaylar
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi program bitimine doğru açıklanınca haberimizde yer alacak.
YARIŞMACILAR
SİNAN
EYLEM
MUSTAFA
HATİCE
HALİME