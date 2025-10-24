Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 24 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL’lik ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 24 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim haftanın finalinde belli oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı 200 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Dilan,Safiye,Asil,Korhan ve Ergül arasından sadece bir kişi birinci oldu. Peki 24 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 12:59 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yemekteyiz birincisi bugün belli oldu. Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın oylarıyla 200 bin TL'yi kazanan netleşti. Bu hafta Dilan Akçelik, Safiye İşeri, Asil Arabacıoğlu, Korhan Songelen, Ergül Gümüşay yarıştı. İşte, 24 Ekim Yemekteyiz birincisi ve puan durumu bilgisi

        2

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        29 puan alan yarışmacı Ergül, 200.000 TL ödülün sahibi oldu.

        3

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Dilan Akçelik

        Safiye İşeri

        Asil Arabacıoğlu

        Korhan Songelen

        Ergül Gümüşay

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim