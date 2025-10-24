Yemekteyiz kim kazandı? 24 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim haftanın finalinde belli oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı 200 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Dilan,Safiye,Asil,Korhan ve Ergül arasından sadece bir kişi birinci oldu. Peki 24 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim aldı?
Yemekteyiz birincisi bugün belli oldu. Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın oylarıyla 200 bin TL'yi kazanan netleşti. Bu hafta Dilan Akçelik, Safiye İşeri, Asil Arabacıoğlu, Korhan Songelen, Ergül Gümüşay yarıştı. İşte, 24 Ekim Yemekteyiz birincisi ve puan durumu bilgisi
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
29 puan alan yarışmacı Ergül, 200.000 TL ödülün sahibi oldu.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Dilan Akçelik
Safiye İşeri
Asil Arabacıoğlu
Korhan Songelen
Ergül Gümüşay