Yemekteyiz kim kazandı? 24 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, haftanın büyük ödülünü kim aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı haftanın finalinde belli oluyor. 150 bin TL'lik büyük ödül sahibi bugün açıklanacak. Yasemin, Elif, Ali, Büşra, Olgun yarışmacıları arasından puan durumu en yüksek olan haftanın birincisi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı?