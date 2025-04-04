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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 4 Nisan Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz 150 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 4 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oldu. Haftanın finalinde birinci olan isim 150 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 4 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:39
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        Yemekteyiz kazanan isim merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birinci olan isim haftanın finalinde belli oldu.

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        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz'de haftanın birincisi Aybike oldu.

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        ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR

        Mehmet Bey

        Yıldız Aykın

        Esma Konuk

        Deniz Hasanoğlu

        Aybike Topuz

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