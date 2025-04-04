Yemekteyiz kim kazandı? 4 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oldu. Haftanın finalinde birinci olan isim 150 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 4 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
Giriş: 04.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:39
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Yemekteyiz kazanan isim merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birinci olan isim haftanın finalinde belli oldu.
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de haftanın birincisi Aybike oldu.
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ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR
Mehmet Bey
Yıldız Aykın
Esma Konuk
Deniz Hasanoğlu
Aybike Topuz
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