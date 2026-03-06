Yemekteyiz kim kazandı? 6 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve 200 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Pazartesi gününden itibaren mutfağa giren her bir yarışmacı rakiplerini ağırlıyor. En yüksek puanı alan 200 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, 6 Mart 2026 Yemekteyiz kim kazandı?
Giriş: 06.03.2026 - 10:48 Güncelleme:
Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Heyecanın eksik olmadığı yarışma sonunda, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi açıklanıyor. İşte, 6 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının birincisi ve 200 bin TL’nin sahibi ile ilgili bilgiler
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz birincisi olan isim henüz belli olmadı. Program bitimine doğru açıklanacaktır.
YARIŞMACILAR
ÇAĞLA
BİRCAN
VELİ
SİMGE
HATİCE
GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
23-27 Şubat haftasında Yemekteyiz'de Gamze Hanım, Hazal Hanım, Savaş Bey, Beşir Bey ve Maziçin Hanım yarıştı. Bir haftalık mücadele sonrası Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 28 puan alan Beşir Bey oldu. Beşir Bey böylece 200 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu.
