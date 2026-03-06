Yemekteyiz kim kazandı? 6 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve 200 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Heyecanın eksik olmadığı yarışma sonunda, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi açıklanıyor. İşte, 6 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının birincisi ve 200 bin TL’nin sahibi ile ilgili bilgiler