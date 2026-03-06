Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 6 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve 200 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 6 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve 200 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Pazartesi gününden itibaren mutfağa giren her bir yarışmacı rakiplerini ağırlıyor. En yüksek puanı alan 200 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, 6 Mart 2026 Yemekteyiz kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Heyecanın eksik olmadığı yarışma sonunda, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi açıklanıyor. İşte, 6 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının birincisi ve 200 bin TL’nin sahibi ile ilgili bilgiler

        2

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz birincisi olan isim henüz belli olmadı. Program bitimine doğru açıklanacaktır.

        YARIŞMACILAR

        YARIŞMACILAR

        ÇAĞLA

        BİRCAN

        VELİ

        SİMGE

        HATİCE

        3

        GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

        23-27 Şubat haftasında Yemekteyiz'de Gamze Hanım, Hazal Hanım, Savaş Bey, Beşir Bey ve Maziçin Hanım yarıştı. Bir haftalık mücadele sonrası Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 28 puan alan Beşir Bey oldu. Beşir Bey böylece 200 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"