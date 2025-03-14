Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz'de 150 bin TL'lik ödülü kim aldı?
Yemekteyiz birincisi bugün belli oldu. Haftanın finali heyecanı yaşanırken izleyicilerin gözleri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularına çevrildi. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 14 Mart puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde açıklandı. Haftanın son gününde Harun adlı yarışmacı yarıştı. Haftanın finalinde Emel İnan, Gülcan Gündüz, Rabia Uyanık, Bora Bayır, Egemen Taştekin arasından biri birinci oldu. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 14 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı?
YEMEKTEYİZ 10-14 MART 2025 YARIŞMACILARI
Emel İnan
Gülcan Gündüz
Rabia Uyanık
Bora Bayır
Egemen Taştekin
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Egemen Bey 150 bin TL'nin sahibi oldu.