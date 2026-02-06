Yemen'de yeni hükümet kuruldu
Yemen'de Dr. Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu. Kurulan yeni kabinede Dr. Şai Muhsin ez-Zindani, hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi, yeni hükümetin kurulduğunu resmen duyurdu.
Hükümetin diğer üyeleri ve görevleri ise şöyle:
- Muammer Mutahhar el-İryani – Enformasyon Bakanı
- Nayif Salih Abdulkadir el-Bekri – Gençlik ve Spor Bakanı
- Salim Abdullah İsa es-Sukatri – Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanı
- General İbrahim Ali Ahmed Haydan – İçişleri Bakanı
- Tevfik Abdülvahid Ali el-Şercebi – Su ve Çevre Bakanı
- Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel – Sanayi ve Ticaret Bakanı
- Dr. Kasım Muhammed Kasım Behaybih – Sağlık Bakanı
- Bedr Abdu Ahmed el-Arida – Adalet Bakanı
- General Tahir Ali Uveyda el-Akili – Savunma Bakanı
- Bedr Muhammed Mubarak Baslama – Yerel Yönetimler Bakanı
- Muti Ahmed Kasım Demmac – Kültür ve Turizm Bakanı
- Dr. Envar Muhammed Ali Kelşat el-Mehri – Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanı
- Adnan Muhammed Ömer el-Kaf – Elektrik ve Enerji Bakanı
- Mervan Ferac Said bin Ganim – Maliye Bakanı
- Dr. Afrah Abdülaziz el-Zuvbe – Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
- Salim Ebubekir Muhammed Sabit el-Avlaki – Kamu Hizmetleri ve Sigortalar Bakanı
- Hakim İşrak Fadıl el-Mektari – Hukuk İşleri Bakanı
- Dr. Adil Abdülmecid Elavi el-Abadi – Eğitim Bakanı
- Dr. Emin Numan Muhammed el-Kadesi – Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı
- Dr. Şadi Salih Basira – İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı
- Dr. Muhammed Abdullah Ali Bamka – Petrol ve Madenler Bakanı
- Muhsin Ali Haydara Kasım el-Ömeri – Ulaştırma Bakanı
- Hüseyin Avad Said el-Akberi – Kamu İşleri ve Yollar Bakanı
- Muhtar Ömer Salih el-Yafii – Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı
- Meşdel Muhammed Ömer Ahmed – İnsan Hakları Bakanı
- Şeyh Türki Abdullah Ali el-Vedai – Vakıflar ve Rehberlik Bakanı
- Dr. Abdullah Ali Hüseyin Abu Huriye – Meclis İşleri Bakanı
- Ekrem Nasib Ahmed el-Amiri – Devlet Bakanı
- Abdulgani Hıfızullah Cemil – Devlet Bakanı ve Sana’a Başkenti Yetkilisi
- Abdurrahman Şeyh el-Yafii – Devlet Bakanı ve Aden Valisi
- Ahmed Salih Ahmed el-Avlaki – Devlet Bakanı
- Ahad Muhammed Salim Ca'sus – Kadın İşleri Bakanı
- Velid Muhammed el-Kadimi – Devlet Bakanı
- Velid Ali İsmail el-Ibare – Devlet Bakanı
Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi kararı ile hükümet üyeleri resmen atanmış oldu ve karar, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
*Fotoğraf: Reuters, temsilidir