        Yemen'de yeni hükümet kuruldu | Dış Haberler

        Yemen'de yeni hükümet kuruldu

        Yemen'de Dr. Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu. Kurulan yeni kabinede Dr. Şai Muhsin ez-Zindani, hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.

        Giriş: 06.02.2026 - 22:43 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:43
        Yemen'de yeni hükümet kuruldu
        Yemen'de Dr. Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu.

        Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi, yeni hükümetin kurulduğunu resmen duyurdu.

        Kurulan yeni kabinede Dr. Şai Muhsin ez-Zindani, hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.

        Hükümetin diğer üyeleri ve görevleri ise şöyle:

        - Muammer Mutahhar el-İryani – Enformasyon Bakanı

        - Nayif Salih Abdulkadir el-Bekri – Gençlik ve Spor Bakanı

        - Salim Abdullah İsa es-Sukatri – Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanı

        - General İbrahim Ali Ahmed Haydan – İçişleri Bakanı

        - Tevfik Abdülvahid Ali el-Şercebi – Su ve Çevre Bakanı

        - Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel – Sanayi ve Ticaret Bakanı

        - Dr. Kasım Muhammed Kasım Behaybih – Sağlık Bakanı

        - Bedr Abdu Ahmed el-Arida – Adalet Bakanı

        - General Tahir Ali Uveyda el-Akili – Savunma Bakanı

        - Bedr Muhammed Mubarak Baslama – Yerel Yönetimler Bakanı

        - Muti Ahmed Kasım Demmac – Kültür ve Turizm Bakanı

        - Dr. Envar Muhammed Ali Kelşat el-Mehri – Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanı

        - Adnan Muhammed Ömer el-Kaf – Elektrik ve Enerji Bakanı

        - Mervan Ferac Said bin Ganim – Maliye Bakanı

        - Dr. Afrah Abdülaziz el-Zuvbe – Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı

        - Salim Ebubekir Muhammed Sabit el-Avlaki – Kamu Hizmetleri ve Sigortalar Bakanı

        - Hakim İşrak Fadıl el-Mektari – Hukuk İşleri Bakanı

        - Dr. Adil Abdülmecid Elavi el-Abadi – Eğitim Bakanı

        - Dr. Emin Numan Muhammed el-Kadesi – Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı

        - Dr. Şadi Salih Basira – İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı

        - Dr. Muhammed Abdullah Ali Bamka – Petrol ve Madenler Bakanı

        - Muhsin Ali Haydara Kasım el-Ömeri – Ulaştırma Bakanı

        - Hüseyin Avad Said el-Akberi – Kamu İşleri ve Yollar Bakanı

        - Muhtar Ömer Salih el-Yafii – Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı

        - Meşdel Muhammed Ömer Ahmed – İnsan Hakları Bakanı

        - Şeyh Türki Abdullah Ali el-Vedai – Vakıflar ve Rehberlik Bakanı

        - Dr. Abdullah Ali Hüseyin Abu Huriye – Meclis İşleri Bakanı

        - Ekrem Nasib Ahmed el-Amiri – Devlet Bakanı

        - Abdulgani Hıfızullah Cemil – Devlet Bakanı ve Sana’a Başkenti Yetkilisi

        - Abdurrahman Şeyh el-Yafii – Devlet Bakanı ve Aden Valisi

        - Ahmed Salih Ahmed el-Avlaki – Devlet Bakanı

        - Ahad Muhammed Salim Ca'sus – Kadın İşleri Bakanı

        - Velid Muhammed el-Kadimi – Devlet Bakanı

        - Velid Ali İsmail el-Ibare – Devlet Bakanı

        Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi kararı ile hükümet üyeleri resmen atanmış oldu ve karar, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

