Yemen'de yeni hükümet kuruldu

Yemen'de Dr. Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi, yeni hükümetin kurulduğunu resmen duyurdu.

Kurulan yeni kabinede Dr. Şai Muhsin ez-Zindani, hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.

Hükümetin diğer üyeleri ve görevleri ise şöyle:

- Muammer Mutahhar el-İryani – Enformasyon Bakanı

- Nayif Salih Abdulkadir el-Bekri – Gençlik ve Spor Bakanı

- Salim Abdullah İsa es-Sukatri – Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanı

- General İbrahim Ali Ahmed Haydan – İçişleri Bakanı

- Tevfik Abdülvahid Ali el-Şercebi – Su ve Çevre Bakanı

- Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel – Sanayi ve Ticaret Bakanı

REKLAM

- Dr. Kasım Muhammed Kasım Behaybih – Sağlık Bakanı

- Bedr Abdu Ahmed el-Arida – Adalet Bakanı

- General Tahir Ali Uveyda el-Akili – Savunma Bakanı

- Bedr Muhammed Mubarak Baslama – Yerel Yönetimler Bakanı

- Muti Ahmed Kasım Demmac – Kültür ve Turizm Bakanı

- Dr. Envar Muhammed Ali Kelşat el-Mehri – Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanı

- Adnan Muhammed Ömer el-Kaf – Elektrik ve Enerji Bakanı - Mervan Ferac Said bin Ganim – Maliye Bakanı - Dr. Afrah Abdülaziz el-Zuvbe – Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı - Salim Ebubekir Muhammed Sabit el-Avlaki – Kamu Hizmetleri ve Sigortalar Bakanı - Hakim İşrak Fadıl el-Mektari – Hukuk İşleri Bakanı - Dr. Adil Abdülmecid Elavi el-Abadi – Eğitim Bakanı - Dr. Emin Numan Muhammed el-Kadesi – Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı - Dr. Şadi Salih Basira – İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı - Dr. Muhammed Abdullah Ali Bamka – Petrol ve Madenler Bakanı REKLAM - Muhsin Ali Haydara Kasım el-Ömeri – Ulaştırma Bakanı - Hüseyin Avad Said el-Akberi – Kamu İşleri ve Yollar Bakanı - Muhtar Ömer Salih el-Yafii – Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı - Meşdel Muhammed Ömer Ahmed – İnsan Hakları Bakanı - Şeyh Türki Abdullah Ali el-Vedai – Vakıflar ve Rehberlik Bakanı - Dr. Abdullah Ali Hüseyin Abu Huriye – Meclis İşleri Bakanı - Ekrem Nasib Ahmed el-Amiri – Devlet Bakanı - Abdulgani Hıfızullah Cemil – Devlet Bakanı ve Sana’a Başkenti Yetkilisi