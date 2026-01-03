Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yemen hükümetinden Hadramevt açıklaması | Dış Haberler

        Yemen hükümetinden Hadramevt açıklaması

        Yemen hükümeti, Hadramevt vilayetinin vadi ve çöl bölgesinde tam kontrol sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemen hükümetinden Hadramevt açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yemen hükümeti, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinin vadi ve çöl bölgesinde tam kontrol sağladığını açıkladı.

        Hadramevt Yerel Yönetimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, birliklerin Hadramevt vilayetinin merkez kentindeki Seyun Uluslararası Havalimanı ile tüm kritik tesisleri güvence altına aldığı belirtildi.

        Açıklamada, Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin, güvenliği sağlamak ve egemen kurumları korumak amacıyla vilayetin sahil ilçelerine doğru ilerlediği ifade edildi.

        Hadramevt Valisi, kamu ve özel mülkiyetin korunması çağrısı yaptı

        Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı ve Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi de bölgede hizmetlerin ve günlük yaşamın normale dönmesi için kapsamlı bir istikrar planının uygulamaya konulduğunu söyledi.

        REKLAM

        Hanbeşi, güvenlik mensuplarının yanı sıra başta Mukalla kenti sakinleri olmak üzere tüm Hadramevt halkına, kamu ve özel mülkleri her türlü müdahale ve tahribattan koruma çağrısında bulundu.

        Vali Hanbeşi, kamuya ait tesis ve yapıların Hadramevt halkının tamamına ait olduğunu, onların emekleri ve fedakarlıklarıyla inşa edildiğini vurgulayarak bu tesislere yönelik her türlü müdahale ya da zararın, ildeki her aile için doğrudan bir kayıp anlamına geleceğini belirtti.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te 2 aylık bebeğin şüpheli ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

        Fatih'te 5 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebek, 55 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan 2 aylık bebeğin beslenmediğinin tespit edilmesi üzerine anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası ile aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı. Fatih'te 30 Aralık'ta yaşanan olayda, Y.Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi. Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.   'BEBEĞİ 3 GÜNDÜR BESLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ' Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.   

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!