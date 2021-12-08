Almanya'nın Osnabrück şehrinde hayata gözlerini açan ve Almanya siyasetinde çok sayıda görev yapan yeni Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un hayat hikayesini derledik...

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

Olaf Scholz (d. 14 Haziran 1958), Alman siyasetçidir.

14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev almaktadır.

2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapmıştır.

KABİNEDE 8 ERKEK 8 KADIN BAKAN VAR

Olaf Scholz, kendisi hariç 16 kişilik kabinede 8 kadın ve 8 erkek bakanın görev alacağını açıkladı.

Buna göre dışişleri, içişleri, savunma, eğitim, çevre, aile, ekonomik işbirliği ve kalkınma, imar ve yapı gibi bakanlıklar kadınların kontrolünde olacak.