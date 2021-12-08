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Yeni Almanya Başbakanı Olaf Scholz kimdir, kaç yaşında?

16 yıllık görevini bırakan Angela Merkel'in yerine yeni Almanya Başbakanı olan Olaf Scholz ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Yeni Almanya Başbakanı Olaf Scholz kimdir, kaç yaşında?

Almanya'nın Osnabrück şehrinde hayata gözlerini açan ve Almanya siyasetinde çok sayıda görev yapan yeni Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un hayat hikayesini derledik...

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

Olaf Scholz (d. 14 Haziran 1958), Alman siyasetçidir.

14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev almaktadır.

2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapmıştır.

KABİNEDE 8 ERKEK 8 KADIN BAKAN VAR

Olaf Scholz, kendisi hariç 16 kişilik kabinede 8 kadın ve 8 erkek bakanın görev alacağını açıkladı.

Buna göre dışişleri, içişleri, savunma, eğitim, çevre, aile, ekonomik işbirliği ve kalkınma, imar ve yapı gibi bakanlıklar kadınların kontrolünde olacak.

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