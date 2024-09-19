Yeni Amasya Valisi Önder Bakan kimdir? Önder Bakan hayatı ve kariyeri
Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Önder Bakan, Amasya Valisi olarak atandı. Peki, yeni Amasya Valisi Önder Bakan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Önder Bakan hayatı ve kariyeri...
ÖNDER BAKAN KİMDİR?
Önder Bakan, 1971 yılında Tekirdağ – Şarköy’de doğdu. İlköğretimini Kocaali Köyü'nde, orta ve lise öğretimini Şarköy Lisesi'nde tamamladı.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine, 1990’da buradan ayrılarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girerek 1994’te mezun oldu.
ÖNDER BAKAN SİYASİ GEÇMİŞİ
1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansını tamamladı (Büyükşehir Belediye Yönetimi, İlçe Belediyeleri İle İlişkileri Sorunları – Çözüm Önerileri). Ayrıca Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programından mezun olmuştur.
1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak Edirne Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
ÖNDER BAKAN HAYATI
İngiltere’nin Hastings şehrinde sekiz ay kaldıktan sonra, Çankırı’nın Orta ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra sırasıyla; Sakarya – Taraklı, Siirt – Tillo, Düzce – Gümüşova, Sivas – Divriği ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.
Ağustos 2010 tarihinde İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürlüğüne, Haziran 2013 tarihinde ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atandı.