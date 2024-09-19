Yeni Amasya Valisi Önder Bakan kimdir? Önder Bakan hayatı ve kariyeri Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Önder Bakan, Amasya Valisi olarak atandı. Peki, yeni Amasya Valisi Önder Bakan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Önder Bakan hayatı ve kariyeri...

Habertürk Giriş: 19.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:31 facebook

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