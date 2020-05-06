Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobilYeni araçların yarısı 3 büyük şehirden - haberler
ABONE OL

3 ayda trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı 3 büyük şehirden

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk çeyreğini oluşturan Ocak-Mart döneminde trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 1.69 artışla 23 milyon 361 bin 22 oldu. Bu dönemde trafiğe çıkan 220 bin taşıtın yaklaşık 79 bini İstanbul'da, 20 bini Ankara'da 13 bini İzmir'de kaydedildi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı
AA

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 220 bin taşıtın kaydı yapılırken, bunların yarısından fazlası İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğe girdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artışla 23 milyon 361 bin 22 oldu.

Söz konusu taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye yükseldi. Bu taşıtların illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü.

Bu dönemde kentte 79 bin 33 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. İstanbul'u, 20 bin 493 kayıtla Ankara, 12 bin 536 kayıtla İzmir izledi. Böylece Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydedilen araçların yarısından fazlası 3 büyük şehirde kayda geçmiş oldu.

Ayrıca, Antalya'da 8 bin 918, Bursa'da 8 bin 532 taşıtın kaydı yapıldı. Listenin başındaki İstanbul'da ocakta 36 bin 31, şubatta 17 bin 625, martta 25 bin 377 taşıtın kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Ankara'da Ocak'ta 9 bin 618, Şubat'ta 4 bin 728 ve Mart'ta 6 bin 147 taşıt trafiğe kaydoldu.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan araçların illere göre dağılımı şöyle:

İller/Aylar

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

İstanbul

36.031

17.625

25.377

79.033

Ankara

9.618

4.728

6.147

20.493

İzmir

5.307

3.104

4.125

12.536

Antalya

3.785

2.535

2.598

8.918

Bursa

3.505

2.089

2.938

8.532

Adana

1.895

1.242

1.823

4.960

Kocaeli

1.847

1.262

1.297

4.406

Gaziantep

1.676

1.045

1.444

4.165

Mersin

1.620

1.054

1.367

4.041

Muğla

1.639

993

1.299

3.931

Diğer

27.617

17.458

23.657

68.732

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Nisan döneminde yüzde 26.3 artttı - haberler
OTOMOBİLOtomotiv pazarı dört ayda yüzde 26.3 arttı
İlk çeyrekte traktör satışları 2'ye katladı
OTOMOBİLTraktör satışları 2'ye katlandı
Bakan Varank: 11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları faaliyete başlamış olacak
OTOMOBİL'11 Mayıs'ta otomotiv ana fabrikaları faaliyete ...
PSA İzmir'de yedek parça deposu açtı - haberler
OTOMOBİLFransız üreticiden İzmir'e 'depo' yatırımı
İngiltere otomobil pazarı Nisan'da çakıldı - haberler
OTOMOBİL74 yılın en düşüğüne indi!
Nissan Avrupa'da küçülmeye gidiyor - haberler
OTOMOBİL'Nissan Avrupa'da küçülebilir'
Bosch Fren Sistemleri üretime 31 Mayıs'ta başlayacak - haberler
OTOMOBİLFabrikanın açılışını ay sonuna erteledi
Makyajlı Mitsubishi Space Star satışa sunuldu - haberler
OTOMOBİL'Makyaja' özel ödeme seçeneği ile geldi
Toyota Türkiye CEO'su: 'Günlük satış rakamına 1 ayda ulaştık' - haberler
OTOMOBİL'Günlük satış rakamına 1 ayda ulaştık'
Operasyonel araç kiralama pazarı yüzde 5 daraldı - haberler
OTOMOBİLFilo pazarı yüzde 5 daraldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X