AA

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 220 bin taşıtın kaydı yapılırken, bunların yarısından fazlası İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğe girdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artışla 23 milyon 361 bin 22 oldu.

Söz konusu taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye yükseldi. Bu taşıtların illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü.

Bu dönemde kentte 79 bin 33 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. İstanbul'u, 20 bin 493 kayıtla Ankara, 12 bin 536 kayıtla İzmir izledi. Böylece Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydedilen araçların yarısından fazlası 3 büyük şehirde kayda geçmiş oldu.

Ayrıca, Antalya'da 8 bin 918, Bursa'da 8 bin 532 taşıtın kaydı yapıldı. Listenin başındaki İstanbul'da ocakta 36 bin 31, şubatta 17 bin 625, martta 25 bin 377 taşıtın kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Ankara'da Ocak'ta 9 bin 618, Şubat'ta 4 bin 728 ve Mart'ta 6 bin 147 taşıt trafiğe kaydoldu.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan araçların illere göre dağılımı şöyle:

İller/Aylar Ocak Şubat Mart Toplam İstanbul 36.031 17.625 25.377 79.033 Ankara 9.618 4.728 6.147 20.493 İzmir 5.307 3.104 4.125 12.536 Antalya 3.785 2.535 2.598 8.918 Bursa 3.505 2.089 2.938 8.532 Adana 1.895 1.242 1.823 4.960 Kocaeli 1.847 1.262 1.297 4.406 Gaziantep 1.676 1.045 1.444 4.165 Mersin 1.620 1.054 1.367 4.041 Muğla 1.639 993 1.299 3.931 Diğer 27.617 17.458 23.657 68.732

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