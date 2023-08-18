Yeni araştırma aspirin direnci olan hastaların felç geçirme nedenini ortaya koydu Türkiye'de Aspirin direnci olan hastalarda ani kan akışı azalmasına bağlı gelişen felç durumunun nedenleri konulu araştırma çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekti. Araştırma, aspirin direnci olan hastalarında ani gelişen ABCB1 (MDR-1) C3435T genine ait gen dizisindeki değişiklik etkisini ortaya koyarak saygın bir bilimsel dergide yayınlandı. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

Türkiye’de felç geçiren hastalarda aspirin ilacına karşı direnç ile bu direnci açıklayabilecek ABCB1 (MDR-1) geninin C3435T polimorfizmi (popülasyonda görülen genetik farklılıklar) arasındaki ilişki araştırıldı. Literatürde bir ilk olan çalışmada, düzenli olarak aspirin kullanan ancak bu ilacı kullanmasına rağmen kan akımının zayıflaması veya tamamen kesilmesine bağlı inme (felç) geçiren hastalarda aspirin direncinin belirlenmesi hedeflenerek aspirin direncini etkileyen faktörler araştırıldı.

ANİ GELİŞEN FELCİN NEDENİ

Ani gelişen felç durumunun, beyin damarlarının ani tıkanması ve ardından gelen nörolojik işlev bozukluğu ile karakterize olduğu biliniyor. “İnme (felç) vakalarının çoğuna ani kan akımı bozuklukları neden oluyor. Gelişmiş ülkelerde inmenin, uzun süreli sakatlığın önde gelen nedeni olmakla kalmayıp önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğuna da dikkat çekiliyor. İnmeye karşı koruyucu bir ajan olan aspirin sıklıkla kalp-damar, beyin damarları ve diğer toplardamarlardaki pıhtı gelişimini önleme ve tedavi etme amaçlı kullanılıyor.

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ASPİRİN KULLANSALAR BİLE FELÇ RİSKLERİ VAR

Aspirin direnci; klinik ve laboratuvar direnci olarak iki kategoriye ayrılabiliyor. Geçmişte yapılan bilimsel araştırmalarda aspirin direncinin; ileri yaş, sigara kullanımı, diyabet hastalığı, obezite, hiperkolesterolemi ve çeşitli gen dizisindeki değişikliklerle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Çoklu ilaç direnci geni 1 (MDR1) özellikli yapıda bir gen bölgesi olup bu gen dizisindeki değişiklikler farklı hastalıklara yol açabiliyor. Bu araştırma ile literatürde ilk kez, bu özel gen bölgesindeki polimorfizmin aspirin direncine neden olduğu ve Türkiye’de bu genetik değişikliğe sahip hastaların aspirin kullansalar bile felç geçirme riski taşıdıkları ortaya konmuş oluyor.

ARAŞTIRMA SAYGIN BİLİMSEL DERGİDE YAYINLANDI

"Aspirin Direnci Olan Türk Hastalarda Akut İskemik İnmede ABCB1 (MDR-1) C3435T Polimorfizminin Etkisi’’ başlıklı araştırma, yüksek etki faktörlü “Translational Stroke Research” isimli bilimsel tıp dergisinde uluslararası makale olarak yayınlandı.

Bu çok merkezli araştırmaya; damar hastalığı riski nedeniyle en az bir aydır aspirin kullanan ve akut felç geçiren 174 hasta ile 106 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Çalışmanın sonucunda hasta grubunun yüzde 21,3' ünde aspirin direnci saptandı. Genetik analizlere göre aspirin direnci olan hastalar, aspirin duyarlılığı olanlara göre daha fazla oranda genetik değişikliğe sahipti. (p = 0.001) Sonuç olarak riskli hastalarda, felç gelişimini önlemek için aspirin tedavisi planlanırken ABCB1 (MDR-1) genine ait genetik yatkınlık olup olmadığının dikkate alınması gerektiği belirtildi.

ÇALIŞMA GRUBU:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu, SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Şahin Çolak, Doç. Dr. Burcu Genç Yavuz, Dr. Emrah Yürek, Dr. İbrahim Altundağ, TÜBİTAK UME’den Dr. Burhanettin Yalçınkaya ve SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nden Dr. Erdem Gürkaş, Dr. Erdal Yılmaz.