Yeni asgari ücret zammı belli oldu! İşte 2023 net ve brüt asgari ücret

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay ise şunları söyledi:

"13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor."

TİSK BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yıl sonunu beklemeden ara dönem artışı konusunda bir mutabakat vardı. Bu da bir özveridir. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami bir gayret gösterdik ve dengeli bir rakam için çalıştık. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama evet demenin memnuniyeti içerisindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması önemliydi."